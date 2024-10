Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Schwerverletzte Person nach Fettexplosion (26.10.2024)

Spaichingen (ots)

Zu einer explosionsartigen Verpuffung ist es am Samstagnachmittag in einem Wohnhaus in der Hauptstraße in Spaichingen gekommen. Um kurz nach 13 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über eine Fettexplosion. Die Einsatzkräfte konnten die 46-jährige Anwohnerin noch in ihrer Wohnung feststellen. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber nachalarmiert, welcher auf der dafür gesperrten Hauptstraße landete und die Schwerverletzte in eine Fachklinik flog. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch das Polizeirevier Spaichingen aufgenommen. Nach bisherigem Kenntnisstand wird von einem Unfallgeschehen beim Kochen ausgegangen. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden.

