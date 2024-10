Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim

Landkreis Tuttlingen) Radfahrer angefahren und verletzt (20.10.2024)

Gosheim (ots)

Am zurückliegenden Sonntag hat sich ein Radfahrer Verletzungen zugezogen, nachdem ihn ein Autofahrer beim Rückwärtsfahren übersehen hat. Ein Sechsjähriger fuhr mit seinem Fahrrad in Begleitung seines ebenfalls Rad fahrenden Vaters an dem haltenden Opel eines 97-Jährigen vorbei. Hinter dem Auto wechselte der Junge wieder zurück auf den Gehweg und stürzte dabei. Der Autofahrer hatte den Jungen somit aus den Augen verloren und rechnete nicht damit, dass dieser hinter dem Auto zu Fall kam. Er setzte mit dem Auto zurück und fuhr so teilweise über den Oberschenkel des noch am Boden liegenden Sechsjährigen. Der Vater konnte den Autofahrer zum Anhalten bringen. Mit Prellungen am Bein brachten die Eltern ihren Schützling ins Krankenhaus.

