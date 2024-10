Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: )Fridingen, Lkrs. TUT) Pkw überschlägt sich nach riskantem Überholmanöver - Zeugen gesucht (25.10.2024)

Fridingen an der Donau (ots)

Am Freitagnachmittag, 25.10.2024, gg. 17.30 Uhr, war ein 21-jähriger Mazda-Fahrer auf der L227 von Fridingen in Richtung Beuron unterwegs. Ihm kam eine Gruppe aus 3 Motorrädern entgegen. Ein weiterer, bislang unbekannter Kradlenker, überholte die Gruppe trotz des entgegenkommenden Mazda, so dass dieser, um eine Kollision zu verhindern, eine Vollbremsung einleitete und nach rechts auswich. Er prallte neben der Fahrbahn gegen eine Felswand, überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Dach liegen. Der unbekannte Kradlenker setzte seine Fahrt fort. Der 21-Jährige zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Mazda entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 99600, zu melden. Bei dem Kraftrad könnte es sich um eine rote Ducati mit einem STO-Kennzeichen handeln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell