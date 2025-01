POL-PDLU: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt und Körperverletzung

Waldsee (ots) - Am 03.01.2025 wurde gegen 15:30 Uhr ein 31-jähriger Autofahrer in der Altriper Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum erlangt werden. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv. Dem 31-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235-495-255 (oder ...

mehr