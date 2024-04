FW-EN: Brand in einem Gebäude

Gevelsberg (ots) - In der Nacht zum Sonntag wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Gasgeruch in einer an der Jahnstraße gelegenen Wohnung gerufen. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle Bewohner die Wohnung verlassen. Die sofort eingeleiteten Messungen des vorgehenden Einsatztrupp konnten keine erhöhten Werte in der Wohnung feststellen. Auch eine später, durch das Energieversorgungsunternehmen AVU eingeleitete Messung, ergab keine Gaskonzentration ...

