Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wechselseitige Körperverletzung und Sachbeschädigung führen zur Ingewahrsamnahme

Speyer (ots)

Am Samstag kam es in den Morgenstunden im Bereich der Bahnhofstraße in Speyer zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen und einem 40-jährigen Mann. Die beiden alkoholisierten Beteiligten zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Behandlung durch den Rettungsdienst zeigte sich der 32-jährige aggressiv gegenüber diesem und verweigerte die Behandlung. Als nunmehr die Frau des Herrn mit ihrem Auto vor Ort erschien warf er eine Bierflasche gegen das Fahrzeug sodass dessen Scheibe zu Bruch ging. Auf Grund seines aggressiven Verhaltens wurde der Beschuldigte in Gewahrsam genommen. Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

