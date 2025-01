Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Speyer (ots)

Am Freitagnachmittag wurden Polizeibeamte der Polizeiinspektion Speyer auf der B39 in Speyer auf Grund eines Fehlers beim Abbiegen auf einen Pkw aufmerksam. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle konnten beim Fahrer Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Es wurde ein Urintest durchgeführt, der den Betäubungsmitteleinfluss bestätigte. Dem Fahrzeugführer wurde in der Polizeidienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Der Mann muss nun mit einem Fahrverbot rechnen.

