Polizei Aachen

POL-AC: Zeugensuche nach verbotenem Autorennen

Aachen (ots)

Am vergangenen Mittwoch (30.10.2024) gegen 19:45 Uhr ist es zu einem verbotenen Kfz-Rennen zwischen zwei Pkw gekommen.

Die beiden Pkw sind dem Zeugen, einem Polizeibeamten in zivil auf der Trierer Straße auf Höhe der Kreuzung zur Heussstraße aufgefallen. Sie sollen trotz hohen Verkehrsaufkommens mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Freunder Landstraße gefahren sein. Hierbei hätten sie mehrfach die Fahrstreifen gewechselt, um andere Pkw rechts und links zu überholen. Dadurch hätten mehrere unbeteiligte Autos abbremsen oder ausweichen müssen, um Verkehrsunfälle zu verhindern. Die Fahrt sei dann über die Trierer Straße geradeaus in Richtung Napoleonsberg fortgesetzt worden. Ab dem Ortsausgang Brand hätten beide Pkw stark - Zeugenaussagen zufolge bis auf 140 km/h - beschleunigt. An der Bilstermühler Straße bogen die beiden Autos nach links in Richtung Krauthausen ab und setzten die Fahrt in gleicher Weise fort. In der Ortslage Breinig machte der Zeuge einen Streifenwagen auf die Situation aufmerksam. Die Polizisten hielten einen der beteiligten Pkw, einen roten Audi S3, an. Der zweite Pkw (Audi A6 in schwarz) entfernte sich unbekannt.

Zeugen, die die Angaben zur Fahrweise der beiden Autos oder dem unbekannten schwarzen Audi A6 machen können, werden gebeten sich beim ermittelnden Verkehrskommissariat zu melden. Die Beamten sind unter 0241-9577 42201 erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie die Leitstelle in selbigem Sachverhalt unter 0241-9577 0.(kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell