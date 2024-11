Polizei Aachen

POL-AC: Halloween: Insgesamt friedlich und weniger Einsätze als im Vorjahr

StädteRegion (ots)

Auch in diesem Jahr hat es in der Halloweennacht viele Menschen zum Feiern auf die Straßen gezogen. Dabei blieb es insgesamt sehr friedlich. Während die Polizei im vergangenen Jahr noch 59 anlassbezogene Einsätze verzeichnete, waren es in diesem Jahr nur 43. Darunter einige Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und wenige Körperverletzungsdelikte. Auch die größeren Veranstaltungen in der StädteRegion, wie zum Beispiel auf dem Energeticon-Gelände in Alsdorf oder die Halloweenparty am Seehaus in Eschweiler, verliefen insgesamt friedlich und ohne nennenswerte Vorkommnisse.

Insgesamt wurden drei Platzverweise an Feiernde ausgesprochen. Bei 47 Verkehrskontrollen wurden 7 Verfahren wegen Alkohol am Steuer eingeleitet. (am)

