Polizei Aachen

POL-AC: Zeugensuche - Unbekannte greifen sehbeeinträchtigte Frau und ihren Hund an

Aachen (ots)

Die Kriminalpolizei Aachen ermittelt derzeit in einem Fall, in dem eine nahezu blinde Frau und ihr Blindenführhund von Unbekannten angegriffen wurden.

Nach eigenen Angaben der Geschädigten ereignete sich dieser Vorfall am Freitag vor zwei Wochen (18.10.2024) gegen 13:15 Uhr auf einem Spazierweg hinter dem Discounter in der Reinhardstraße. Zwei männliche Personen haben die Frau geschubst und ihren Blindenführhund getreten. Die 25-jährige Frau kam dadurch zu Fall und verletzte sich an der Hand. Die Unbekannten seien daraufhin einfach weggegangen.

Ein unbekannter Mann kam der 25-Jährigen zur Hilfe geeilt und soll die Täter verfolgt haben. Die Identität der Täter, sowie des hilfsbereiten Zeugen sind derzeit unbekannt.

Die Kriminalpolizei Aachen hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Gesucht werden Personen, die etwas zum Vorfall sagen können, insbesondere wird der Mann gesucht, welcher der Geschädigten zur Hilfe kam. Zeugen sollen sich telefonisch an die Ermittler unter 0241-9577 33101 (außerhalb der Bürozeiten ist die Kriminalpolizei unter 0241-9577 34210 erreichbar) wenden. (kg)

