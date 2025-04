Polizei Köln

POL-K: 250405-3-K Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter sticht mit Messer auf zwei Männer ein - Fotos

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Mit Bildern aus der Videoüberwachung einer Tankstelle fahndet die Polizei nach einem Unbekannten, der in der Nacht zu Freitag (4. April) zwei 25-jährige Männer mit einem Messer schwer verletzt haben soll.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der Gesuchte gegen 1.40 Uhr in einer Tankstelle auf dem Athener Ring in Chorweiler mit einem der Männer in Streit geraten sein. Als die beiden 25-Jährigen die Tankstelle verließen, soll der Gesuchte zunächst auf einen der Männer von hinten eingestochen haben. Als sein gleichaltriger Begleiter dem Angegriffenen zu Hilfe kam, soll er diesem mit dem Messer in den Bauch gestochen haben und in Richtung Turkuplatz weggelaufen sein.

Lichtbilder des Gesuchten sind unter folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/164692

Hinweise zu dem Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 54 unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell