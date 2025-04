Polizei Köln

POL-K: 250405-1-K Alkoholisierte Autofahrerin flüchtet vor Verkehrskontrolle und prallt gegen Ampelmast in der Kölner Innenstadt - Fahrerin schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Hohenstaufenring ist am späten Freitagabend (4. April) die 54 Jahre alte Fahrerin eines Audi Q7 schwer verletzt worden. Sie hatte gegen 21.50 Uhr versucht sich einer Verkehrskontrolle in der Neue Weyerstraße zu entziehen, ihren Geländewagen beschleunigt, mehrere rote Ampeln sowie die Anhaltezeichen einer Streifenwagenbesatzung missachtet. Während der anschließenden Nachfahrt durch mehrere Einsatzkräfte war die 54-Jährige in Höhe der KVB-Haltstelle Zülpicher Straße mit hoher Geschwindigkeit auf den Hohenstaufenring eingebogen und erst mit einem Bordstein, dann mit einer Ampel und einer Begrenzungsmauer kollidiert. Ersthelfer kümmerten sich um die Schwerverletzte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Wie sich später im Krankenhaus herausstellte, war die Unfallfahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, hatte dafür aber mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spuren vor Ort und stellte den Geländewagen sicher. Erst nach mehreren Stunden konnte die Unfallstelle für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/sb)

