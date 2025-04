Polizei Köln

POL-K: 250404-4-K Polizei stoppt Raser in Zollstock und Poll nach Verfolgungsfahrten - Fahrer waren unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Köln (ots)

Polizisten haben am Donnerstagabend (3. April) nach Verfolgungsfahrten in den Stadtteilen Zollstock und Poll zwei mutmaßliche Autorennen beendet und die beteiligten Fahrer (29, 16) gestellt. In beiden Fällen kam es zu gefährlichen Verkehrssituationen, darunter Rotlichtverstöße und Fahrten entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Ein mutmaßliches Rennen endete in einem Unfall.

Flucht mit Kleinkraftrad in Zollstock

Gegen 16.15 Uhr beabsichtigten Motorradpolizisten einen 29-jährigen Rollerfahrer auf der Hermülheimer Straße zu kontrollieren. Der Mann ignorierte die Anhaltezeichen und flüchtete, wobei er entgegen der Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße fuhr. Dort hielt er an, nachdem er beinahe mit einem ausparkenden Fahrzeug kollidiert war.

Ergebnis: Der junge Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Drogenvortest verlief positiv. Blutprobe. Strafverfahren.

Auch gegen den 78-jährigen Halter des Rollers wird nun ermittelt, da er dem 29-Jährigen das Fahren ohne Fahrerlaubnis ermöglicht haben soll.

Illegales Autorennen mit Verfolgungsfahrt in Poll

Am selben Abend, gegen 19 Uhr, wollten Zivilpolizisten einen Mietwagen auf der Siegburger Straße kontrollieren. Der Fahrer, ein 16-jähriger Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis, ignorierte die Anhaltezeichen und trat aufs Gaspedal. Während der Flucht fuhr er mehrfach über "Rot".

Auf der Straße "Im Forst", fuhr der 16-Jährige schließlich in eine Hecke und prallte gegen eine Mülltonne, die gegen ein geparktes Fahrzeug fiel. Bei der weiteren Flucht verließ der 16-Jährige den VW Polo an einem geschlossenen Bahnübergang und lief in eine Kleingartenanlage. Dort stellte ihn wenig später jedoch ein Polizeihund, der zuvor die Spur des Jugendlichen aufgenommen hatte. Den jungen Fahrer übergaben die Polizisten an seine Eltern.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wird unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Seine Mitfahrerinnen (14, 15) und ein weiterer 16-jähriger Beifahrer blieben am Auto und durften nach einer Kontrolle und der Aufnahme ihrer Zeugenaussagen gehen. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell