Polizei Köln

POL-K: 250404-2-BAB/DN/K Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 4 bei Merzenich - Sattelzug prallt auf Pannen-Lkw und gerät in Brand

Köln (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Sattelzügen in der Nacht zu Freitag (4. April) auf der Bundesautobahn 4 bei Merzenich ist ein bislang noch unbekannter Lkw-Fahrer tödlich verletzt worden. Der Fahrer verstarb an der Unfallstelle. Rettungskräfte konnten nur noch den Leichnam aus dem ausgebrannten Führerhaus bergen.

Nach ersten Erkenntnissen war der in Rumänien zugelassene 40-Tonner gegen 1.55 Uhr auf der A 4 in Richtung Köln unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache auf das Heck eines auf dem Seitenstreifen stehenden Sattelzugs prallte.

Laut Angaben des Fahrers (34) soll er dort aufgrund eines Reifenplatzers gestanden haben. Durch den massiven Aufprall gerieten die rumänische Zugmaschine sowie der Auflieger in Brand.

Der 34-jährige Fahrer des defekten und in der Slokwakei zugelassenen Lkw blieb unverletzt.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war vor Ort und sicherte die umfangreichen Spuren.

Die Richtungsfahrbahn Olpe bleibt für Fahrbahnarbeiten zwischen den Anschlussstellen Merzenich und Elsdorf bis mindestens Freitagabend noch voll gesperrt. Eine Ableitung ist ab Merzenich eingerichtet.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zur Identität des verstorbenen Fahrers dauern weiter an. Zeugen, können sich telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei melden. (cb/al)

