POL-K: 250403-6-K Polizeikontrollen im rechtsrheinischen Köln: Drogen, Dealgeld und zwei gestohlene Mountainbikes sichergestellt

Im Zuge der regelmäßigen Schwerpunkteinsätze zur Bekämpfung von Straßen-, Drogen- und Eigentumskriminalität im rechtsrheinischen Köln, haben Polizisten am Mittwochabend (2. April) 48 Personen sowie mehrere Fahrzeuge kontrolliert.

Einige Sachverhalte in Kürze:

25-Jähriger mit gestohlenem Parfum festgenommen

Gegen 18 Uhr überprüften die Einsatzkräfte einen 25 Jahre alten Mann auf der Kalker Hauptstraße, der augenscheinlich gestohlene, hochpreisige Parfumflakons mit sich führte. Ermittlungen ergaben, dass diese kurz zuvor aus einer Parfümerie in einem nahegelegenen Kaufhaus entwendet wurden. Die Aufzeichnungen der polizeilichen Videobeobachtung untermauerten den Tatverdacht. Der Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde vorläufig festgenommen.

Zwei mutmaßlich gestohlene Mountainbikes sichergestellt

Gegen 20 Uhr fiel Polizeikräften auf der Kalker Hauptstraße ein 38-jähriger Mann auf, der mit einem hochwertigen Mountainbike unterwegs war. Als er die Polizisten bemerkte, drehte er plötzlich um und flüchtete in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses. Die polizeilichen Videobeobachter lotsten die Einsatzkräfte vor Ort zu ihm. Neben dem Fahrrad, mit dem der Mann unterwegs war, entdeckten die Beamten in einem Großkarton eines Fernsehers ein weiteres, in Einzelteile zerlegtes Mountainbike. Beide Fahrräder wurden mutmaßlich gestohlen. Die Ermittlungen dauern an.

Drogen, Dealgeld und Gaspistole in BMW X 5

Um 22 Uhr stoppten Polizisten auf der Kreuzung Buchforststraße/Wipperfürther Straße in Kalk einen BMW X5, in dem sich drei Männer (22, 25, 29) befanden. Der Wageninnenraum roch deutlich nach Cannabis, auf der Rückbank konnten die Beamten zudem Betäubungsmittel erkennen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie rund 50 Verkaufseinheiten Cannabis, mutmaßliches Dealgeld sowie eine Gaspistole. (as/al)

