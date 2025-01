POL-PDTR: Diebstahl von Abschleppfahrzeug

Polizeidirektion Trier

In der Nacht vom 24.01.2025 auf den 25.01.2025 kam es auf dem Firmengelände der Autocenter Heub GmbH in Kempfeld gegen 04:15 Uhr zu einem Diebstahl eines Abschleppfahrzeugs. Während sich einer der beiden bislang unbekannten Täter Zugang zu dem Abschleppfahrzeug, einem silbernen VW Amarok mit Spezialaufbau, verschaffte und anschließend damit in Richtung Bruchweiler fuhr, folgte ihm dessen Mittäter in einem dunklen Kleinwagen.

Die Polizei Idar-Oberstein bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

