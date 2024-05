Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Körperverletzung

Mühlhausen (ots)

Am Samstag, 25.05.2024, kam es in der Innenstadt von Mühlhausen um 23:50 Uhr zu einer Körperverletzung. Der 19 jährige Geschädigte saß mit seinem Freund auf einer Bank am Inneren Frauentor. Aus einem vorbeifahrenden Pkw wurde etwas gegen Ausländer gerufen. Eine zufällig in der Nähe befindliche Personengruppe bezog dies auf sich und vermuteten den Geschädigten als Ausrufer. Eine Person aus dieser Gruppe schlug dem Geschädigten unvermittelt zweimal ins Gesicht. Dabei wurde der Geschädigte verletzt und mußte in das Krankenhaus zur Behandlung. Vor dem Eintreffen der Polizei haben sich der Täter und die Personengruppe unerkannt vom Tatort entfernt. Anzeige wurde durch die Polizei in Mühlhausen aufgenommen und die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen entgegen.

