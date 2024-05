POL-F: 240506 - 0482 - Frankfurt - Bockenheim: Stichverletzung nach Auseinandersetzung

Frankfurt (ots) - (ha) Am gestrigen Sonntagabend griff ein älterer, an Demenz leidender Mann, zunächst seine Ehefrau mit einem Messer an. Anschließend verletzte er sich selbst. Nach aktuellen Erkenntnissen wachte die 77-jährige Geschädigte gegen 17:40 Uhr in der ehelichen Wohnung in der Hansaallee auf und bemerkte ihren Ehemann über sich, der dabei ein Messer in ...

mehr