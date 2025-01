POL-PDTR: Drei Personen verletzt - Zeugen gesucht!

Idar-Oberstein/Rhaunen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen dem 22.01.2025, 17:00Uhr und dem 23.01.2025, 07:00Uhr eine hochwertige Baumaschine im Bereich der Baustelle an der L190 zwischen Rhaunen und Weitersbach. Der betroffene, auffällig blaue Anhänger stand im Tatzeitraum im Baustellenbereich und war durch ein Schloss an der Anhängerkupplung gesichert. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

