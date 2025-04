Polizei Köln

POL-K: 250404-3-K Erfolg der EG "Fusion" nach Explosion in der Ehrenstraße - Tatverdächtigen in den Niederlanden ermittelt

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 1 vom 18. September 2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5867270

Pressemeldung Ziffer 4 vom 18. September 2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5867590

Pressemeldung Ziffer 5 vom 20. September 2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5869262

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach intensiven Ermittlungen zum Brandanschlag auf ein Geschäft in der Kölner Innenstadt haben Ermittlerinnen und Ermittler der EG "Fusion" mit der niederländischen Polizei den mutmaßlichen Täter (18) identifiziert und am 3. April bei Durchsuchungen die mutmaßliche Tatkleidung sichergestellt. Der 18-Jährigen selbst sitzt bereits in anderer Sache in einer niederländischen Justizvollzugsanstalt.

Dem jungen Mann wird vorgeworfen, am 18. September 2025 gegen 5 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Ehrenstraße Sprengstoff zur Explosion gebracht und erheblichen Sachschaden verursacht zu haben. Es wird dem Verdacht nachgegangen, dass diese Tat im Zusammenhang mit der Durchsetzung bislang nicht näher bestimmbarer Geldforderungen stehen könnte, die sich allerdings nicht gegen den Inhaber des Geschäfts, sondern gegen Personen aus dem Umfeld richtet. (cr/de)

