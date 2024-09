Polizei Köln

POL-K: 240920-5-K Öffentlichkeitsfahndung nach Explosion in der Ehrenstraße - Polizei fahndet mit Fotos nach Tatverdächtigen

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 18. September Ziffer 1

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5867270

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera aus dem Kölner Hauptbahnhof nach dem Tatverdächtigen, der am Mittwochmorgen (18. September) gegen 5.05 Uhr die Schaufenster des Bekleidungsgeschäfts "LFDY" in der Ehrenstraße eingeschlagen und einen Brandsatz gezündet haben soll. Anschließend war der auf dem Foto abgebildete Mann nach Zeugenangaben in Richtung Magnusstraße geflüchtet. Inzwischen steht fest, dass er im Kölner Hauptbahnhof in die S-Bahn Linie 6 in Richtung Düsseldorf stieg.

Link zu den Fotos des Mannes: https://polizei.nrw/fahndung/146678

Zeugen, die Hinweise zum Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 15 zu melden. (sw/de)

