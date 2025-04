Polizei Köln

POL-K: 250405-2-K/BAB Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall auf der A 61 - zwei Schwerverletzte

Köln (ots)

Während eines Fahrstreifenwechsels sind ein Hyundai und ein BMW am Samstagmittag (5. April) auf der Bundesautobahn 61 miteinander kollidiert. Dabei hat sich der Hyundai überschlagen. Dessen Fahrer (78) und seine zwei Jahre jüngere Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Einsatzkräfte sperrten die komplette Fahrbahn in Richtung Koblenz für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme. Per Rettungshubschrauber wurde die 76-Jährige in eine Klinik geflogen, ihr Begleiter kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 78-Jährige bei einem Fahrstreifenwechsel gegen 11.45 Uhr den BMW (Fahrer: 51 Jahre alt) touchiert und war ins Schleudern geraten.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell