Polizei Köln

POL-K: 250408-1-K Fahndung nach flüchtigen E-Scooter-Fahrer - Polizei sucht wichtige Zeugen

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach dem Fahrer eines E-Scooters, der am Donnerstagmorgen (3. April) gegen 10.45 Uhr eine Fußgängerin (72) am Kreisel Friedrich-Schmidt-Straße/Kitschburger Straße angefahren haben soll. Laut Zeugen habe die Seniorin den dortigen Fußgängerüberweg überquert und soll danach beim Betreten des Gehwegs von dem Gesuchten angefahren worden. Die 72-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Mann war jedoch in unbekannte Richtung weitergefahren. Laut Angaben der Kölnerin, die den Vorfall über das Online-Portal bei der Polizei meldete, sollen sich unmittelbar nach der Kollision zwei Ersthelferinnen, um sie gekümmert haben. Allerdings liegen die Personaldaten der beiden Frauen nicht vor, so dass das Verkehrskommissariat 2 nun beide als mutmaßlich wichtige Zeuginnen sucht.

Das Verkehrskommissariat 2 bittet daher insbesondere die beiden Helferinnen sowie weitere Zeugen des Unfalls, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/al)

