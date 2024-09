Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannter soll Wohnmobil beschädigt haben - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch, 25.09.2024, gegen 15.30 Uhr in Freiburg-Haslach ereignet haben soll. Zeugenaussagen zufolge befuhr ein bislang Unbekannter den Feldmattenweg mit einem Fahrrad und einem an das Fahrrad angebundenen Einkaufswagen in nördliche Richtung.

Auf bislang unbekannte Weise wurde dabei ein am linken Fahrbahnrand geparktes Wohnmobil beschädigt. Zeugenaussagen zufolge soll ein Knallgeräusch zu hören gewesen sein. Eine Zeugin nahm unmittelbar danach wahr, wie zwei Jugendliche von der Örtlichkeit flüchteten. Das Fahrrad sowie der Einkaufswagen wurden in der Straße "Im Weingarten" zurückgelassen. An dem Wohnmobil entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Die zwei Jugendlichen wurden wie folgt beschrieben:

-männlich, ca. 13-14 Jahre alt, zwischen 1,65-1,70 Meter groß, schlank, dunklerer Teint, dunkle kurze Haare - Eine Person sei dunkel gekleidet gewesen und habe eine beige Cap getragen. - Die zweite Person habe ein weißes T-Shirt mit einem Aufdruck auf dem Rücken getragen. - Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein älteres, schwarzes Herrenrad (Marke "Raleigh").

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761-882 3100 zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell