POL-FR: Sasbach a.K./Jechtingen: Geldausgabeautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Stadtkreis Freiburg/ Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (ots) - Zwei versuchte Raubdelikte ereigneten sich am Montag, 23.09.2024 in Freiburg und Badenweiler. Tatort war in beiden Fällen jeweils ein Juweliergeschäft. Im ersten Fall soll ein Unbekannter gegen 12:20 Uhr einen Juwelier am Friedrichring in Freiburg ...

mehr