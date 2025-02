Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: A38 Höhe Heilbad Heiligenstadt - Pkw überschlägt sich mehrfach

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A38, zwischen den Anschlussstellen Leinefelde-Worbis und Heilbad-Heiligenstadt in Fahrtrichtung Göttingen. Grund dafür ist ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 63-Fahrer eines Hyundai beabsichtigte einen Lkw auf dem rechten Fahrstreifen zu überholen. Dabei übersah er jedoch die auf dem linken Fahrstreifen fahrende 30-jährige Fahrerin eines Audi. Diese konnte dem Hyundai nicht mehr ausweichen und fuhr fast ungebremst auf dessen Heck auf. Die junge Frau überschlug sich mit ihrem Pkw und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Sie wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen war die Richtungsfahrbahn Göttingen kurzzeitig voll gesperrt. Aktuell wird der Verkehr an der AS Leinefelde-Worbis abgeleitet. Hierdurch kommt es zu Stauerscheinungen. Der entstandene Sachschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt.

