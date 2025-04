POL-K: 250408-4-K/EU Illegale Marihuanaplantage bei Hausdurchsuchung gefunden - Festnahme

Köln (ots) - Am Montag (7. April) gegen 17.20 Uhr hat die Polizei Köln im Verlauf eines Schwerpunkteinsatzes am Friedrich-Ebert-Ufer in Porz einen 21-jährigen mutmaßlichen Drogendealer gestellt. In seiner Bekleidung fanden sich 13 Verkaufseinheiten Marihuana und mehrere hundert Euro in bar. An einer Parkbank im ...

