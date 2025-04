Polizei Köln

POL-K: 250409-3-K Gebäude einer Studentenverbindung mit pyrotechnischen Gegenständen geworfen - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Aufnahmen aus einer privaten Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei nach einer männlichen Person, die am Abend des 21. Januar (Dienstag) mutmaßlich mehrere pyrotechnische Gegenstände auf das Gebäude einer Studentenverbindung in Rodenkirchen geworfen haben soll. Nach ersten Ermittlungen hatte der Mann zunächst gegen 23 Uhr einen Rauchtopf gezündet und gegen 1 Uhr weitere Pyrotechnik abgebrannt. Durch die mutmaßlich gezielten Würfe auf das Gebäude an der Straße "Bayenthalgürtel" entstanden Schäden an der Fassade sowie an einem Fenster. Verletzt wurde niemand.

Die Aufnahmen des Gesuchten sind unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/165180

Hinweise nehmen die Ermittler des Staatsschutzes unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell