PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Raub am S-Bahnhof mit Täterfestnahme +++ Polizeibeamte im Einsatz angegriffen +++ Mehrere Einbrüche +++ Unfallflucht (Zeugensuche!) +++ Baustellendiebstahl +++ Sachbeschädigung durch Graffitis

Hofheim (ots)

1. Raub am S-Bahnhof mit Täterfestnahme, Bad Soden am Taunus, Am Bahnhof, Montag, 31.03.2025, 18:55 Uhr

(en) In den Abendstunden des Montags kam es am Bad Sodener S-Bahnhof zu einem Raub und einer anschließenden Festnahme.

Ein 17-jähriger Frankfurter verabredete sich gegen 18:55 Uhr über eine Verkaufsplattform mit einer Person, um ein Kleidungsstück zu kaufen. Zu der verabredeten Örtlichkeit (Badehaus im Alten Kurpark) kam er in Begleitung eines Freundes, wo sie auf eine mehrköpfige Personengruppe, darunter auch den vermeintlichen Verkäufer, trafen. Nach dem erfolgreichen Ankauf verließen beide die Örtlichkeit zum Bad Sodener S-Bahnhof. Plötzlich wurden beide von drei Personen aus der Gruppe bis zum Bahnhof verfolgt.

Auf dem Bahnsteig wurden die Jugendlichen von den Verfolgern gestellt und zunächst mit einem vorgehaltenen Messer bedroht. Anschließend griff das Trio die beiden mit Schlägen an und entriss ihnen das zuvor gekaufte Kleidungsstück, ein Smartphone und eine Geldbörse. Hiernach flüchtete die Gruppe fußläufig in Richtung des "Neuen Kurparks".

Nach Bekanntwerden der Tat bei der Polizei wurden umgehend umfassende Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen nach den Tätern eingeleitet. Infolgedessen konnte ein 15-jähriger Bad Sodener als Tatverdächtiger ermittelt werden. Dieser wurde im Laufe des Abends festgenommen und zum Zwecke weiterer polizeilichen Maßnahmen zur Polizeistation Eschborn gebracht. Nach Abschluss dieser wurde er in die Obhut seines Vormundes übergeben.

Die Identität seiner Begleiter ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die unbekannten männlichen Täter waren ca. 15-18 Jahre alt. Einer der beiden hatte dunkelblonde Haare und einen Schnauzer. Die zweite Person hatte hellbraune, wellige Haare.

Die beiden Geschädigten wurden durch die Schläge leicht verletzt und lehnten eine medizinische Behandlung vor Ort ab.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Main-Taunus unter der Rufnummer 06196 / 2073-0 an.

2.Polizeibeamte im Einsatz angegriffen,

Bad Soden am Taunus, Am Haag, Freitag, 28.03.2025, 18:47 Uhr

(en) Am Freitagabend wurden Polizeibeamte in Bad Soden im Rahmen eines Einsatzes angegriffen und verletzt.

Um 18:47 Uhr wurden die Polizeibeamten der Polizeistation Eschborn zu einer körperlichen Auseinandersetzung im häuslichen Umfeld in die Straße "Am Haag" gerufen.

Während der Befragung des männlichen Beteiligten vor seiner Wohnung wollte der 36-jährige Bad Sodener den polizeilichen Weisungen nicht folgen. Der alkoholisierte Mann beabsichtigte daraufhin trotz mehrfacher Aufforderungen wieder in seine Wohnung zu gehen. Um dies zu verhindern, wurde er von den Beamten zunächst am Arm festgehalten. Hierbei schlug er mit der offenen Hand einem Beamten ins Gesicht. Um den Angriff abzuwehren, führten die Beamten ihn zu Boden, wo er auch fixiert wurde.

Nach der Festnahme wurde der 36-Jährige zur Polizeistation Eschborn zum Zwecke weiterer polizeilicher Maßnahmen gebracht. Auch hierbei setzte er sein aggressives Verhalten fort und beleidigte und bedrohte die Beamten.

Die beteiligten Beamten mussten nicht medizinisch behandelt werden und konnten ihren Dienst fortsetzen.

Da der Bad Sodener über Schmerzen im Fuß klagte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus überstellt.

3.Auseinandersetzung infolge eines Streites, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Montag, 31.03.2025, 21:00 Uhr

(en) Am Montagabend wurde ein Mann in einem Parkhaus des Main-Taunus-Zentrums nach einem Streit von drei Unbekannten angegriffen.

Zunächst geriet der 22-jährige Geschädigte in Begleitung von zwei Freunden mit drei männlichen Personen in einem Restaurant in Streit. Dieser verlagerte sich in ein nahegelegenes Parkhaus, wo es zu einem Schlagabtausch zwischen dem 22-Jährigen und seinen Widersachern kam. Dabei wurde der Eschborner leicht verletzt. Die drei Angreifer flüchteten.

Zwei der drei männlichen Täter konnten von ihm als ca. 175 cm groß und ca. 80 kg schwer beschrieben werden. Beide waren dunkel gekleidet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 96950 auf.

4.Einbruch in ein Pfarrbüro,

Hattersheim, Erbsengasse, Sonntag, 30.03.2025, 12:15 Uhr bis Montag, 31.03.2025, 08:15 Uhr

(en) Zwischen Sonntag und Montag kam es zu einem Einbruch in das Pfarrbüro und das Gemeindehaus einer Kirche in Hattersheim am Main.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich unbemerkt Zutritt zu dem Pfarrbüro sowie dem Gemeindehaus, indem sie ein Flurfenster und die Eingangstür aufhebelten und in die Gebäude einstiegen.

Bislang ist die Höhe des Diebesguts unbekannt. Bei der Tat verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von 3.000 EUR.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073-0 zu melden.

5.Einbruch in einen Pkw,

Eschborn, Kölner Straße, Montag, 31.03.2025 17:20 Uhr bis 17:36 Uhr

(en) In den Nachmittagsstunden des vergangenen Montags kam es zu einem Einbruch in eine graue Mercedes E-Klasse in einer Tiefgarage der Kölner Straße in Eschborn.

Hierbei wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und aus dem Innenraum mehrere Kleidersäcke mit hochwertiger Markenkleidung entwendet.

An dem Pkw wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR verursacht. Das Diebesgut wird von dem Geschädigten auf ca. 15.000 EUR beziffert.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073-0 aufgenommen.

6. 14-Jährige auf Fußgängerüberweg angefahren - Zeugen gesucht! Eschborn, Hauptstraße, Donnerstag, 20.03.2025, 16:55 Uhr

(he)Am Donnerstag, den 20.03.2025 kam es in Eschborn auf einem Fußgängerüberweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Nach den ersten Ermittlungen werden nun Zeugen des Unfalls sowie der beteiligte Pkw-Fahrer gesucht.

Den Angaben der Jugendlichen zufolge überquerte sie gegen 17:00 Uhr den auf Höhe der Hausnummer 21 gelegenen Zebrastreifen. Hierbei sei sie von einem Pkw angefahren worden. Mehrere Personen im Umfeld hätten den Unfall beobachtet und seien zur Hilfe gekommen. Der Pkw-Fahrer sei ebenfalls ausgestiegen und zu ihr gekommen, nach einer Weile dann aber weitergefahren. Die Polizei wurde zwei Tage später über den Sachverhalt informiert.

Der Pkw wird als dunkelgrau und "alt aussehend" beschrieben. Der Fahrer sei ein "älterer Mann" mit Halbglatze gewesen. Dieser habe an der Oberlippe ein auffälliges Muttermal gehabt. Bekleidet gewesen sei er mit einer dunklen Hose sowie einem karierten Hemd.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls sowie Personen, welche Hinweise auf den Pkw-Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

7. Diebe auf Baustelle unterwegs,

Flörsheim am Main, Wickerer Straße,

Freitag, 28.03.2025, 14:00 Uhr bis Montag, 31.03.2025, 07:00 Uhr

(fh)Am zurückliegenden Wochenende schlugen Diebe auf einer Baustelle in Flörsheim zu und entwendeten einen Wackerstampfer.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die rund 2.000 Euro teure Baumaschine zwischen Freitagmittag und Montagfrüh von dem Baustellengelände in der Wickerer Straße entwendet, nachdem zuvor eine Sicherungskette durchtrennt worden war. Von den Dieben fehlt bisher jede Spur.

Die Polizeistation Flörsheim ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

8. Weitere Graffitis in Eschborn festgestellt, Eschborn, Dörnweg, Freitag, 28.03.2025, 18:00 Uhr bis Samstag, 29.03.2025, 10:00 Uhr

(fh)Der Polizei wurden weitere Sachbeschädigungen im Dörnweg in Eschborn gemeldet.

Wie bereits gestern berichtet, kam es im Skulpturenpark in Eschborn zu Sachbeschädigungen mittels Graffiti. Nun wurden auf der Turnhallenwand einer im Dörnweg gelegenen Schule weitere Graffitis mit politischen Botschaften entdeckt.

Die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis ermittelt auch in dieser Sache und nimmt weiterhin Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell