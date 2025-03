LPI-EF: Betrunkenen Fahrradfahrer erwischt

Erfurt (ots) - Am Montag wurden der Polizei in Erfurt insgesamt neun Einbrüche in Kellerabteile von Mehrfamilienhäusern gemeldet. In allen Fällen war das Vorgehen der Täter identisch: Sie verschafften sich Zugang zu den Wohnhäusern und machten sich anschließend gezielt an den Kellerabteilen zu schaffen. Dort brachen sie die oft nur unzureichend gesicherten Boxen ...

mehr