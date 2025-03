Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in der Stuttgarter Straße nach Spurwechsel

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (03.03.2025) kam es auf der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg gegen 08:10 Uhr zu einem Unfall, an dem ein Kia und vermutlich ein BMW beteiligt waren. Eine 19-jährige Kia-Lenkerin übersah beim Spurwechsel einen neben ihr in gleiche Richtung fahrenden BMW und kollidierte mit dem Pkw. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 zu kümmern, ergriff der unbekannte BMW-Lenker die Flucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell