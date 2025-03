Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Arbeitsmaschine gestohlen und wiederaufgetaucht

Erfurt (ots)

Sonntagmorgen stahlen Unbekannte in Erfurt eine Arbeitsmaschine. Der sog. "Raddumper" im Wert von etwa 20.000 Euro stand auf einer Baustelle in der Krämpfervorstadt. Die Täter betraten zwischen 05:30 Uhr und 06:20 Uhr das frei zugängliche Gelände, starteten auf bisher unbekannte Weise die Maschine und fuhren davon. Glücklicherweise verfügte das Fahrzeug über ein Ortungssystem, so dass er Montagmorgen in der Halleschen Straße festgestellt werden konnte. Nachdem die Spurensicherung an dem Fahrzeug abgeschlossen war, konnte es wieder an seinen Eigentümer übergeben werden. Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls wurden aufgenommen. (DS)

