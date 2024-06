Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Landkreis Gotha (ots)

Gestern wurden am Vormittag Geschwindigkeitskontrollen in Schwabhausen in der Wechmaer Straße durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h wurden von rund 750 durchgelassenen Fahrzeugen 47 Überschreitungen registriert. Ein Pkw wurde mit 95 km/h und ein Lkw mit 67 km/h gemessen. Für zwei Fahrzeugführer wird in diesem Zusammenhang voraussichtlich ein Fahrverbot verhängt und zudem ein empfindliches Bußgeld festgelegt. Bei Messungen am Nachmittag auf der L3247 zwischen der Wegscheide und Luisenthal wurden bei erlaubten 100 km/h 33 Verstöße festgestellt. Durchlaufen haben rund 320 Fahrzeuge die Messstelle. Die höchste Übertretung lag hier bei 146 km/h und damit einem Fahrverbot. (ah

