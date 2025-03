Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungebetener Gast im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

In der vergangenen Woche kam es mehrfach zu Einbrüchen in einer Kleingartenanlage in Elxleben. Hierbei verschafften sich der oder die Täter zunächst gewaltsam Zutritt zu Gartenlauben, stahlen hier diverse Lebensmittel und nächtigten am Tatort. In den bekannten Fällen stand der verursachte Sachschaden durchweg außer Verhältnis zu den entwendeten Lebensmitteln. Erste Ermittlungen geben Hinweise auf einen polizeibekannten Täter, welcher bereits schon in der Vergangenheit wegen identischen Delikten in Erscheinung getreten war. (DS)

