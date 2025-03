Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Durch Handy abgelenkt - Fahrradfahrerin stürzt nach Zusammenstoß

Erfurt (ots)

Samstagnachmittag kam es in Erfurt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Fahrradfahrerin durch die Nutzung ihres Handys abgelenkt war. Gegen 16:00 Uhr fuhr die junge Frau auf dem Gehweg der Puschkinstraße in Richtung Kartäuserstraße, als sie ihr Handy in der Hand hielt. Offenbar aufgrund dieser Ablenkung übersah sie einen 40-jährigen Ford-Fahrer, der auf der Elisabethstraße unterwegs gewesen war und in die Puschkinstraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 18-Jährige stürzte und sich leicht verletzte.

Die Polizei warnt: Die Nutzung von Handys im Straßenverkehr ist äußerst gefährlich. Auch kurze Ablenkungen können zu schweren Unfällen führen. Radfahrer und Autofahrer sollten ihre volle Aufmerksamkeit dem Verkehrsgeschehen widmen, um sich und andere nicht zu gefährden. (DS)

