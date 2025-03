Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Mittag verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda. Nach ersten Ermittlungen fuhr der 43-jährige Kawasaki-Fahrer kurz nach 13:00 Uhr auf der Kreisstraße von Schilfa nach Gangloffsömmern. In einer Linkskurve brach sein Motorrad zunächst nach rechts aus und kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend geriet der 43-Jährige auf die Gegenfahrspur und stürzte. Hierbei wurde der Mann verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. (DS)

