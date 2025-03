Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kleine Flasche, große Wirkung - Wasserflasche rettet Sömmerdaer Bauwerk

Sömmerda (ots)

Am Samstagabend gegen 21:11 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda zur "Brücke ins Nichts" am Sömmerdaer Stadtpark gerufen, da ein Mitbürger einen Brand an der Holzbrücke meldete. Durch das schnelle Handeln des Mitteilers konnte ein Ausbreiten der Flammen mittels einer Wasserflasche auf größere Teile der Brücke vernhindert und das Feuer gelöscht werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist von Brandstiftung auszugehen und die Polizei bittet deshalb um Zeugenhinweise unter Nennung des Aktenzeichens 0074627. (VS)

