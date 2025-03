Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vorbildliche Zivilcourage

Erfurt (ots)

Am Samstagvormittag wurde ein polizeibekannter 20-jähriger zum wiederholten Male auffällig. In einer Straßenbahnlinie geriet die Person aus unbekanntem Grund mit einer älteren Dame aneinander und trat dieser gegen das Schienbein. Durch das mutige Einschreiten einer Zeugin konnte Schlimmeres verhindert werden. Sie selbst wurde jedoch in Folge ihres couragierten Eingreifens vom Täter beleidigt und bedroht. Davon unbeirrt blieb die Zeugin am Telefon, folgte dem flüchtenden Täter und konnte diesen schließlich den alarmierten Polizeikräften zuweisen. Der junge Mann erhielt einen Platzverweis und sieht sich nun mit mehreren Anzeigen konfrontiert. (TH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell