POL-RZ: Diebstahl eines Mazda

Ratzeburg (ots) - 24. Mai 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 23.05.2024 - Sterley Am Donnerstag (23.05.2024) kam es in Sterley zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Gegen 14.40 Uhr befuhr eine 21-jährige Lübeckerin mit ihrem Pkw VW die K 69 aus Richtung Sterley kommend in Fahrtrichtung Dargow. An der Kreuzung K 69 / K 78 galt für die Lübeckerin das Verkehrszeichen 206 ("Stoppschild"). ...

