Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Falscher Handwerker bestiehlt ältere Dame

Ratzeburg (ots)

27. Mai 2024 | Kreis Stormarn - 21.05.2024 - Glinde

Bereits am vergangenen Dienstag (21.05.2024) verschaffte sich eine männliche Person unter der Angabe, Handwerker zu sein, Zutritt zu einer Wohnung und beklaute die Bewohnerin.

Gegen 15.00 Uhr wurde die 93-jährige Bewohnerin einer Wohnung im Bereich der Möllner Landstraße beim Müll rausbringen von einer männlichen Person angesprochen. Dieser gab an, Handwerker zu sein und in der Wohnung etwas überprüfen zu müssen. In gutem Glauben ließ die Glinderin den Mann in ihre Wohnung, wo er sie unter einem Vorwand durch die Zimmer schickte. Die Zeit alleine nutzte er und entwendete eine Schmuckdose. Dies bemerkte die Frau erst, als der falsche Handwerker die Wohnung schon wieder verlassen hatte. Zum Stehlgut kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts Konkretes gesagt werden.

Die Polizei Glinde hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Der "Handwerker" soll ca. 40 Jahre alt und etwa 1,85 m groß gewesen sein, er hatte eine kräftige Statur und trug ein kariertes Hemd. Wer hat am Nachmittag des 21.05.2024 etwas Auffälliges in den Wohngebieten um die Möllner Landstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 040/710 90 30 entgegengenommen.

Lassen Sie keine unberechtigten Personen in Ihre Wohnung/Haus. Seien Sie aufmerksam und vergewissern Sie sich, dass es sich um eine berechtigte Person handelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell