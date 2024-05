Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebstahlsserie an Pkw

Ratzeburg (ots)

24. Mai 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 23.05.2024 - Dassendorf

In der Nacht zu Donnerstag (23.05.2024) kam es in Dassendorf zu neun Diebstählen an Pkw.

Zwischen 23.00 Uhr und 05.00 Uhr waren unbekannte Täter in den Straßen Kreuzhornweg, Wulersweg, Götenweg und Grenzwall unterwegs und entwendeten komplette Außenspiegel und die Spiegelgläser von neun geparkten Pkw.

Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen! Wer hat in der Nacht zu Donnerstag etwas Auffälliges in den genannten Straßen beobachtet? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 04152/80030 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell