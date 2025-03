Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Versuch der unerlaubten Einreise endet mit Zurückweisung

Pomellen (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am Sonntagabend in Pomellen ein polnisches Uber- Taxi der Marke Toyota Prius Plus . Der Wagen war in Richtung Berlin unterwegs. Taxifahrer war ein 36- jähriger Ukrainer. Im Fahrzeug befanden sich vier Frauen im Alter von 23 bis 33 Jahren sowie ein 5- jähriges Kind. Die Personen stammen aus Kamerun, Guinea und den Komoren. Sie händigten polnische Asylkarten aus. Andere aufenthaltslegimitierende Dokumente für die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland konnten nicht vorgelegt werden. In den Vernehmungen gaben sie zum Reisegrund an, in Deutschland einkaufen zu wollen. Nach Abschluss der grenzpolizeilichen Ermittlungen wurden die Personen gestern nach Polen zurückgewiesen. Der Ukrainer wurde als Schleuser angezeigt und nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft nach der Beendigung aller Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell