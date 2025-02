Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizisten vollstreckten gestern drei Haftbefehle.

Pasewalk (ots)

Ein 29- jähriger Pole wurde durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit Haftbefehl gesucht. Der Mann zahlte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2500,00 Euro sowie 177,80 Euro Verfahrenskosten und konnte damit 25 Tage Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

Ein 41- jähriger Pole wurde durch die Staatsanwaltschaft München wegen Unterschlagung gesucht. In diesem Fall konnten die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2442,00 Euro sowie ein Strafrest von 33,00 Euro und 182,500 Euro Verfahrenskosten nicht aufgebracht werden. Der Mann musste eine 37- tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz antreten.

Ein 65- jähriger Deutscher wurde an der B 104, Einreise Linken, Fahrtrichtung Löcknitz, nach erfolgter Einreise aus Polen festgestellt und kontrolliert. Er war mit einem Leichtkraftfahrzeug (45 km/h) unterwegs. Bei der Kontrolle konnte der Mann keinen Führerschein vorlegen. Eine Überprüfung im Fahrerlaubnisregister ergab, dass eine Unanfechtbare Entziehung der Fahrerlaubnis seit dem Jahr 2011 besteht. Bei den weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Berlin zur Festnahme / Strafvollstreckung wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ausgeschrieben hatte. Es waren noch eine Geldstrafe in Höhe von 66,00 Euro und 26,00 Euro Restgeldstrafe sowie 854,00 Euro Verfahrenskosten offen. Nach Anzeigenaufnahme wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde er anschließend in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert. Er muss dort noch eine 2- tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.

