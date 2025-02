BPOLI PW - GdpD POM: Pomellen- wieder Haftbefehle vollstreckt

Pomellen (ots) - Bundespolizisten kontrollierten gestern in Pomellen einen 28- jährigen polnischen Staatsangehörigen. Er war Mitfahrer in einem PKW. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz suchte den Mann mit Haftbefehl wegen Beleidigung. Durch die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 540 EUR und 20 EUR Reststrafe sowie 248,70 EUR Verfahrenskosten konnte er eine 18- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden und seine Reise ...

