POL-GÖ: (61/2025) Geländegängiges Nutzfahrzeug "John Deere Gator" von Grundstück in Barbis gestohlen - Ermittler bitten um Hinweise (Vergleichsbild)

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, OT Barbis, Karl-Schmidt-Straße Donnerstagmorgen, 06. Februar, gegen 02:30 Uhr

BAD LAUTERBERG (ab) - Von einem Privatgrundstück in der Karl-Schmidt-Straße in Barbis (Landkreis Göttingen) ist am frühen Donnerstagmorgen (06.02.25) gegen 02.30 Uhr ein grünes "Gator Transport- und Nutzfahrzeug" des Herstellers John Deere (FOTO) im Wert 25.000 EUR gestohlen worden.

Das auffällige vierrädrige Gefährt vom Typ "Gator XUV 865 M" mit OHA-Kennzeichen parkte unter einem Carport vor der Garage eines Wohnhauses in der Karl-Schmidt-Straße am Fuße des "Bühberg". Anwohner wurden in der Nacht auf einen unbekannten Pkw-Kombi in ihrer Straße aufmerksam, schenkten diesem aber keine weitere Bedeutung. Wie sich im Nachhinein heraus stellte, könnte dieser möglicherweise im Zusammenhang mit dem späteren Diebstahl stehen.

Nach bisherigen Informationen gelang es den Unbekannten das verschlossene Fahrzeug mutmaßlich aus der Einfahrt des Wohnhauses zu bewegen und anschließend in Richtung Barbiser Straße davon zu fahren. Sie entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl erst wenige Stunden später und verständigte die Polizei. Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib des Fahrzeugs liegen zurzeit nicht vor.

Sachdienliche Hinweise zur Tat und dem Verbleib des John Deere nimmt das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter Telefon 05524/963-0 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

