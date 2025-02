Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (60/2025) Zigarettenautomatensprengungen in Göttingen und Northeim - Geschädigte Tabakwaren Union setzt Belohnung in Höhe von bis zu 2.500 Euro aus!

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN/NORTHEIM (jk) - Im Zusammenhang mit einer Serie von Zigarettenautomatensprengungen im vergangenen Jahr hat die geschädigte Tabakwaren Union jetzt eine Belohnung in Höhe von bis zu 2.500 Euro ausgesetzt.

In den Landkreisen und Stadtgebieten von Northeim und Göttingen kam es zwischen März und November 2024 zu insgesamt etwa 29 Automatensprengungen, die aufgrund der geführten Ermittlungen einer lokalen Serie zuzuordnen sind. Die zuständigen Ermittler der Polizei in Northeim und Göttingen gehen von einer aus mehreren Personen bestehenden Tätergruppierung aus, die die landkreisübergreifenden Taten begeht und sich hierbei auch verschiedener Fluchtfahrzeuge bedient.

Die Sprengungen erfolgten an verschiedenen Wochentagen, die jeweiligen Tatzeiten lagen jedoch in den meisten Fällen zwischen 00:30 Uhr und 03:30 Uhr in der Nacht. Eine heiße Spur auf die Täter gibt es trotz intensiver Ermittlungen weiterhin nicht. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird im unteren sechsstelligen Bereich angenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der 0551/491-2115 entgegen.

Geschädigte Tabakwaren Union setzt Belohnung aus

Für Hinweise, die zur Ermittlung des oder der Täter führen, hat die Tabakwaren Union GmbH & Co. KG mit Sitz in Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) jetzt eine Belohnung von bis zu 2.500 Euro ausgesetzt.

Die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Bedienstete bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell