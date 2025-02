POL-GÖ: (58/2025) Mobile Blitzer-Anhänger "ALICE" in Göttingen mit Sprühlack beschädigt

Göttingen (ots) - Göttingen, Friedländer Weg, in Höhe Hausnummer 49 Mittwoch, 5. Februar 2025, gegen 18.10 Uhr GÖTTINGEN (jk) - An einer Grundstücksausfahrt am Göttinger Friedländer Weg in Höhe der Hausnummer 49 ist es am Mittwoch (05.02.25) gegen 18.10 Uhr zu einer Kollision zwischen einem ausfahrenden PKW ...

mehr