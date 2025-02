Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (55/2025) Bad Lauterberg: Unbekannte berauben 64-Jährigen auf dem Parkplatz am Kurpark, zwei Täter mit Mountainbikes geflüchtet, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Ritscherstraße, Parkplatz am Kurpark Mittwoch, 5. Februar 2025, gegen 22.35 Uhr

BAD LAUTERBERG (Jk) - Auf dem Parkplatz am Kurpark an der Rischerstraße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) ist Mittwochabend (05.02.25) gegen 22.35 Uhr ein Mann von Unbekannten überfallen worden. Der 64-Jährige blieb unverletzt. Mit dem geraubten Geld des Mannes flüchteten die beiden Täter auf Mountainbikes in Richtung eines benachbarten Hotels. Von ihnen fehlt bislang jede Spur. Das Polizeikommissariat Bad Lauterberge ermittelt wegen räuberischer Erpressung. Es werden Zeugen gesucht.

Nach ersten Ermittlungen beobachteten die beiden mutmaßlichen Räuber den Lauterberger zuvor vermutlich dabei, wie er an einem Automaten an der Sebastian-Kneipp-Promenade Geld abhob und verfolgten ihn. Auf dem Parkplatz täuschte der eine der beiden dann einen angeblichen Sturz mit dem Rad vor und rief um Hilfe. Als sich der 64-Jährige um ihn kümmern wollte, wurde er unvermittelt von dem zweiten Täter angegriffen und aufgefordert, das Geld herauszugeben.

Beide Tatverdächtigen ergriffen anschließend mit ihren weiß/grauen bzw. dunklen Rädern die Flucht.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter Telefon 05524/963-0 bei der Polizei Bad Lauterberg zu melden.

