Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (53/2025) Auseinandersetzung in Wohnung löst Polizeieinsatz an der Geismar Landstraße aus - Zwei Männer leicht verletzt, Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an

Göttingen (ots)

Göttingen, Geismar Landstraße

Mittwoch, 5. Februar 2025, gegen 13.15 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung an der Geismar Landstraße sind am Mittwoch (05.02.25) gegen 13.15 Uhr zwei Männer im Alter von 33 und 38 Jahren nach Erstinformationen leicht verletzt worden. Die genauen Hintergründe bzw. der Auslöser sind noch unklar. Der Vorfall passierte während einer Geburtstagsfeier.

Nach derzeitigem Stand wurde der 38-Jährige von dem 33-Jährigen aus bislang ungeklärten Gründen mutmaßlich mit einem scharfen Gegenstand angegriffen u. a. im Gesicht verletzt. Ein Rettungswagen transportierte den Mann zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der 33 Jahre alte Göttinger selbst erlitt eine Verletzung an der Hand.

Aufgrund der unklaren Gesamtsituation wurden nach Eingang der Mitteilung sofort mehrere Streifenwagen zu dem betreffenden Mehrparteienwohnhaus entsandt und die Geismar Landstraße in der Folge in Höhe des Einsatzortes vorübergehend gesperrt.

Alle in der Wohnung aufhältigen Personen wurden zur Klärung des Sachverhaltes zur Dienststelle transportiert.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell