Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (50/2025) Schwerer Unfall auf B 247 bei Duderstadt - Zwei Autofahrer schwer verletzt, Unfallursache noch unklar, Straße aktuell noch gesperrt

Göttingen (ots)

Bundesstraße 247 zwischen Duderstadt und Westerode Dienstag, 4. Februar 2025, gegen 11.40 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Beim Zusammenstoß zweier PKW sind am Dienstagvormittag (04.02.25) gegen 11.40 Uhr auf der B 247 zwischen Duderstadt und Westerode (Landkreis Göttingen) die Fahrer der beiden Wagen schwer verletzt worden. Die 70 und 72 Jahre alten Männer wurden mit Rettungswagen in die Göttinger Uniklinik bzw. ein Duderstädter Krankenhaus eingeliefert. Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest. In die Ermittlungen wurde ein Gutachter eingeschaltet.

Aktuell ist die B 247 ist in Höhe der Unfallstelle noch gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Ersten Erkenntnissen zufolge, geriet der mit seinem Hyundai in Richtung Duderstadt fahrende 72-Jährige in einer langgezogenen Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen nach links auf den Gegenfahrstreifen und stieß hier frontal mit einem entgegenkommenden VW Lupo zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Fahrer in dem Auto eingeklemmt. Der 70-Jährige musste von der Feuerwehr befreit werden.

An beiden Unfallfahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höhe.

Am Unfallort waren die Freiwillige Feuerwehr Duderstadt, mehrere Rettungswagen, ein Notarzt und der Rettungshubschrauber im Einsatz.

